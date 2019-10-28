Застройка Протасова Яра: активист месяц скрывается от титушек, фото — "Левый берег

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Ракурс

Один из руководителей акций сопротивления застройке столичного микрорайона Протасов Яр Роман Ратушный вынужден месяц скрываться в Киеве, опасаясь нападения на него титушек.

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В своем письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому Ратушный заявил, что опасается, чтобы его «не убили или покалечили застройщики Протасова Яра Геннадий Корбан и Олег Левин».

Я прошу вас остановить Геннадия Корбана и Олега Левина в их желании убить или покалечить меня. Прошу именно вас, поскольку 14 августа нынешний заместитель председателя Офиса президента Андрей Смирнов угрожал или передавал мне угрозы от своих тогдашних клиентов — Корбана и Левина, — говорится в обращении, которое Ратушный опубликовал в Фейсбук.

Он предполагает наличие конфликта интересов относительно строительства на Протасовом Яру. Дело в том, что заместитель председателя Офиса президента Андрей Смирнов недавно был адвокатом обоих застройщиков (Корбана и Левина), а председатель офиса Андрей Богдан когда-то был адвокатом Корбана.

Ратушный напомнил Зеленскому об обещании, которое он дал три недели назад журналистам во время пресс-марафона: «включиться в ситуацию». За эти три недели из Офиса президента Ратушному не позвонили, а сам президент публично позицию не высказывал.

Ратушный считает, что вопрос простой — разобраться, почему Корбан и Левин «не только решили, что теперь имеют право застроить зеленую зону Киева, но и чувствуют себя настолько уверенно и безнаказанно, чтобы открыто угрожать людям».

Неделю назад община Протасова Яра приезжала на Банковую авто и велопробегом, передала обращение с просьбой личной встречи президента с Ратушным. Весной жители столичного района Протасов Яр вышли на акции протеста. Они выступили против строительства жилищно-офисно-торгового комплекса зданий в зеленой зоне.

Застройщик намеревался вырубить деревья в овраге и возвести на их месте три небоскреба. В начале мая здесь произошли столкновения между охраной и активистами. Согласно выводам комиссии «Зеленстроя», застройщик хочет вырубить на четырех гектарах 1 тыс. 254 дерева, большинство из которых не является сухостоем и не заражены.

Застройщиком участка является компания из Днепра «Дайтона групп». Она имеет договор субаренды с арендатором земельного участка (ООО «Бора») и другие разрешительные документы. «Боре» в апреле 2007 года Киевсовет передал в аренду на пять лет участок для строительства жилищно-офисно-торгового комплекса. Впоследствии срок аренды продолжали. В зеленой зоне столицы намерены построить ЖК Tourbillon — три многоэтажных башни с подземным паркингом.

Застройщик отказался выполнить требования людей, несмотря на наличие предписания о запрете проведения строительных работ. КГГА рекомендовала застройщику приостановить работы в Протасовом Яру.