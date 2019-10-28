Забудова Протасового Яру: активіст місяць переховується від тітушок, фото — "Лівий берег

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Один із керівників акцій спротиву забудові столичного мікрорайону Протасів Яр Роман Ратушний вимушений місяць переховуватися в Києві, остерігаючись нападу на нього тітушок.

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У своєму листі до президента україни Володимира Зеленського Ратушний заявив, що остерігається, аби його «не вбили чи покалічили забудовники Протасового Яру Геннадій Корбан та Олег Левін».

Я прошу вас зупинити Геннадія Корбана та Олега Левіна в їх бажанні вбити чи покалічити мене. Прошу саме вас, оскільки 14 серпня теперішній заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов погрожував або передавав мені погрози від своїх тодішніх клієнтів — Корбана і Левіна, — йдеться у зверненні, яке Ратушний опублікував у Фейсбук.

Він припускає наявність конфлікту інтересів щодо будівництва на Протасовому Яру. Справа у тому, що заступник голови Офісу президента Андрій Смірнов донедавна був адвокатом обох забудовників (Корбана і Левіна), а голова офісу Андрій Богдан колись був адвокатом Корбана.

Ратушний нагадав Зеленському про обіцянку, яку той дав три тижні тому журналістам під час прес-марафону «включитися в ситуацію». За ці три дні з Офісу президента до Ратушного не зателефонували, а сам президент публічно позицію не висловлював.

Ратушний вважає, що питання просте — розібратися, чому Корбан і Левін «не лише вирішили, що тепер мають право забудувати зелену зону Києва, але і відчувають себе настільки впевнено і безкарно, щоб відкрито погрожувати людям, які їх намірам протидіють».

Тиждень тому громада Протасового Яру приїжджала на Банкову авто велопробігом і передала звернення з проханням особистої зустрічі з Ратушним. Навесні мешканці столичного району Протасів Яр вийшли на акції спротиву. Вони виступили проти будівництва житлово-офісно-торговельного комплексу будівель у зеленій зоні.

Забудовник мав намір вирубати дерева в яру і звести на їх місці три хмарочоси. На початку травня тут сталися сутички між охороною та активістами. Відповідно до висновків комісії «Зеленбуду», забудовник хоче вирубати на чотирьох гектарах 1 тис. 254 дерева, більшість із яких не є сухостоєм і не заражені.

Забудовником ділянки є компанія з Дніпра «Дайтона груп». Вона має договір суборенди з орендарем земельної ділянки (ТОВ «Бора») та інші дозвільні документи. «Борі» у квітні 2007 року Київрада передала в оренду на п’ять років ділянку для будівництва житлово-офісно-торговельного комплексу. Згодом термін оренди продовжували. У зеленій зоні столиці мають намір побудувати ЖК Tourbillon — три багатоповерхові башти із підземним паркінгом.

Забудовник відмовився виконати вимоги громади, попри наявність припису щодо заборони проведення будівельних робіт. КМДА рекомендувала забудовнику призупинити роботи в Протасовому Яру.