Малозначні справи: суть президентського законопроекту, фото — sovetnik.zp.ua

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Ракурс

У понеділок, 28 жовтня, на сайті парламенту опубліковано текст проекту закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку».

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Законопроект № 2314 від 25 жовтня 2019 року запропонував президент України. У змінах, запропонованих до Цивільного процесуального кодексу України, розписано перелік категорій справ, що є малозначущими в розумінні цього кодексу. До них належатимуть, зокрема:

справи про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення пені за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, якщо такі вимоги не пов’язані із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства);

справи про розірвання шлюбу;

справи про захист прав споживачів;

справи про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, якщо учасник справи не заявив клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Якщо буде встановлено, що суд першої інстанції в оскаржуваному судовому рішенні вирішив питання про права, інтереси чи обов язки того, хто не брав участі у справі, його залучатимуть до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.

Проект закону «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку» сьогодні надійшов до профільного комітету Ради.

«Ракурс» повідомляв, що у вересні парпламент ухвалив законопроект, який покликаний розвантажити роботу Верховного суду. Рада підтримала законопроект № 1026 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої палати Верховного суду та щодо строків повернення адміністративних справ».