Край суддівському свавіллю із забезпеченням позовів — законопроект президента

Зеленський подав у Раду законопроект № 2314, який змінює Господарський процесуальний, Цивільний процесуальний і Кодексу адміністративного судочинства. Головними новаціями є позиція щодо забезпечення позову і підвищення статусу Верховного суду