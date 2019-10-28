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Бно-Айріяну вже призначили заміну: головою Київської ОДА став Чернишов. Фото:

Бно-Айріяну вже призначили заміну: головою Київської ОДА став Чернишов

28 жов 2019, 15:14
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Київська обласна державна адміністрація (ОДА) отримала нового керівника. Замість Михайла Бно-Айріяна, котрий пішов з посади за власним бажанням, головою ОДА призначили харківського бізнесмена Олексія Чернишова.

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Указ № 777/2019 про призначення Чернишова підписав президент Володимир Зеленский, інформує його прес-служба.

Бно-Айріяну вже призначили заміну: головою Київської ОДА став Чернишов. Скріншот із сайту президента

Джерело: Ракурс


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