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Бно-Айріяну вже призначили заміну: головою Київської ОДА став Чернишов. Фото:
Бно-Айріяну вже призначили заміну: головою Київської ОДА став Чернишовhttps://racurs.ua/ua/n128670-bno-ayriyanu-vje-pryznachyly-zaminu-golovou-kyyivskoyi-oda-stav-chernyshov.htmlРакурс
Київська обласна державна адміністрація (ОДА) отримала нового керівника. Замість Михайла Бно-Айріяна, котрий пішов з посади за власним бажанням, головою ОДА призначили харківського бізнесмена Олексія Чернишова.
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Указ № 777/2019 про призначення Чернишова підписав президент Володимир Зеленский, інформує його прес-служба.
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