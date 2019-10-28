Дифтерия в Киеве: медики подтвердили второй случай заболевания. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n128683-difteriya-v-kieve-mediki-podtverdili-vtoroy-sluchay-zabolevaniya.html

Ракурс

В Киеве дифтерию диагностировали у женщины 1986 года рождения. Ей уже ввели противодифтерийную сыворотку, но больная остается в больнице под присмотром медиков.

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Опасное заболевание диагностировали у жительницы одного из частных домов на Осокорках Дарницкого района. В ее доме уже провели заключительную дезинфекцию, сообщила в комментарии изданию «Сегодня» Наталья Гунченко, заместитель директора Киевского лабораторного центра Минздрава.

Женщина третий день находится в больнице, она в реанимации, и пока изменений в ее состоянии нет… У заболевшей — трое детей. Им сделали посев, их осмотрел доктор. У одного ребенка — легкое респираторное заболевание, но диагноз «дифтерия» не подтвердился, — рассказала она.

По словам Гунченко, всех троих детей отправили к бабушке в Житомирскую область, чтобы они не заразились.

Напомним, что на прошлой неделе в Киеве подтвердили диагноз дифтерия у девятилетнего ребенка. Выяснилось, что ему не делали прививку из-за отказа родителей, он госпитализирован.