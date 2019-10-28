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Дифтерія в Києві: медики підтвердили другий випадок захворювання. Фото: 24 канал

Дифтерія в Києві: медики підтвердили другий випадок захворювання

28 жов 2019, 18:11
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У Києві дифтерію діагностували у жінки 1986 року народження. Їй вже ввели протидифтерійну сироватку, але хвора залишається в лікарні під наглядом медиків.

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Небезпечне захворювання виявили у мешканки одного з приватних будинків на Осокорках Дарницького району. В її будинку вже провели заключну дезінфекцію, повідомила у коментарі виданню «Сегодня» Гунченко Наталія, заступник директора Київського лабораторного центру МОЗ.

Жінка третій день перебуває в лікарні, вона в реанімації, і поки змін в її стані немає… У хворої — троє дітей. Їм зробили посів, їх оглянув лікар. У однієї дитини — легке респіраторне захворювання, але діагноз «дифтерія» не підтвердився, — розповіла вона.

За словами Гунченко, всіх трьох дітей відправили до бабусі в Житомирську область, щоб вони не заразилися.

Нагадаємо, що минулого тижня в Києві підтвердили діагноз дифтерія у дев’ятирічної дитини. З’ясувалося, що хлопчику не робили щеплення через відмову батьків, він госпіталізований.


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