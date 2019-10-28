NASA до Хелловіну показало моторошне фото Сонця у формі ліхтаря з гарбуза, фото: Jet Propulsion Laboratory

https://racurs.ua/ua/n128681-nasa-k-hellouynu-pokazalo-jutkoe-foto-solnca-v-forme-fonarya-yz-tykvy.html

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Хелловін готуються відзначати не тільки звичайні громадяни США, але й співробітники космічного агентства NASA.

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Вчені показали фото Сонця у формі ліхтаря з гарбуза. На сторінці в Facebook вони опублікували відповідний знімок.

У кадрі зафіксовані спалахи на поверхні зірки. Ультрафіолетове світло активних областей зробило Сонце схожим на гарбузовий «ліхтар Джека» — відомий атрибут свята.

На знімку активні області об'єкта виглядають яскравіше, тому що випромінюють більше енергії і світла. У NASA стверджують, що вони є маркерами складного і інтенсивного набору магнітних полів, що фіксуються у короні, атмосфері Сонця. Фахівці поєднали набір екстремальних ультрафіолетових довжин хвиль. Вони підфарбували їх в жовтий і золотистий кольори.

Хелловін традиційно відзначають щороку 31 жовтня, хоча це не офіційний вихідний день. Жителі Північної Америки і Західної Європи збираються на вулицях в різних костюмах, які символізують персонажів потойбічного світу.

Раніше в NASA вирішили детально дослідити супутник Юпітера під назвою Європа. Науковці затвердили програму з пошуку життя Europa Clipper, щоб досліджувати океан глибиною 170 км, який розташований під крижаним покривом об'єкту.