Хеллоуин готовятся отмечать не только обычные граждане США, но и сотрудники космического агентства NASA.

Ученые показали фото Солнца в форме фонаря из тыквы. На странице в Facebook они опубликовали соответствующий снимок.

В кадре зафиксированы вспышки на поверхности звезды. Ультрафиолетовый свет активных областей сделал Солнце похожим на тыквенный «фонарь Джека» — известный атрибут праздника.

На снимке активные области объекта выглядят ярче, потому что излучают больше энергии и света. В NASA утверждают, что они являются маркерами сложного и интенсивного набора магнитных полей, парящих в короне, атмосфере Солнца. Специалисты совместили два набора экстремальных ультрафиолетовых длин волн. Они подкрасили их в желтый и золотистый цвета.

Хеллоуин традиционно отмечают каждый год 31 октября, хотя он не является официальным выходным днем. Жители Северной Америки и Западной Европы собираются на улицах в различных костюмах, символизирующих персонажей потустороннего мира.

Ранее в NASA решили детально исследовать спутник Юпитера под названием Европа. Ученые утвердили программу по поиску жизни Europa Clipper, чтобы исследовать океан глубиной 170 км, который расположен под ледяным покровом объекта.