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NASA к Хеллоуину показало жуткое фото Солнца в форме фонаря из тыквы, фото: Jet Propulsion Laboratory
NASA к Хеллоуину показало жуткое фото Солнца в форме фонаря из тыквы (ФОТО)https://racurs.ua/n128681-nasa-k-hellouinu-pokazalo-jutkoe-foto-solnca-v-forme-fonarya-iz-tykvy-foto.htmlРакурс
Хеллоуин готовятся отмечать не только обычные граждане США, но и сотрудники космического агентства NASA.
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Ученые показали фото Солнца в форме фонаря из тыквы. На странице в Facebook они опубликовали соответствующий снимок.
В кадре зафиксированы вспышки на поверхности звезды. Ультрафиолетовый свет активных областей сделал Солнце похожим на тыквенный «фонарь Джека» — известный атрибут праздника.
На снимке активные области объекта выглядят ярче, потому что излучают больше энергии и света. В NASA утверждают, что они являются маркерами сложного и интенсивного набора магнитных полей, парящих в короне, атмосфере Солнца. Специалисты совместили два набора экстремальных ультрафиолетовых длин волн. Они подкрасили их в желтый и золотистый цвета.
Хеллоуин традиционно отмечают каждый год 31 октября, хотя он не является официальным выходным днем. Жители Северной Америки и Западной Европы собираются на улицах в различных костюмах, символизирующих персонажей потустороннего мира.
Ранее в NASA решили детально исследовать спутник Юпитера под названием Европа. Ученые утвердили программу по поиску жизни Europa Clipper, чтобы исследовать океан глубиной 170 км, который расположен под ледяным покровом объекта.
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