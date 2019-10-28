Китаянка родила в 67 лет и стала самой пожилой матерью страны, фото: Max Pixel

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Ракурс

Женщина родила ребенка в 67 лет, установив национальный рекорд Китая.

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Событие зафиксировано в городе Цзаочжуан. Об этом сообщает телеканал Aljazeera.

За состоянием пациентки по фамилии Тянь врачи следили на протяжении всей ее беременности. Медиками было принято решение сделать кесарево сечение на 36-й неделе. В итоге родилась девочка весом 2,6 кг. Сейчас малышка находится под наблюдением медиков.

Родители решили назвать девочку Тяньц (в переводе с китайского языка — «посланный небесами»). Для 67-летней женщины и ее 68-летнего супруга ребенок стал третьим: у пары уже есть сын и дочь.

Прежний рекорд в Китае принадлежал женщине из города Чанчунь. В 2016 году жительница города Чанчунь в 2016 году родила мальчика в возрасте 64 лет.

Напомним, в сентябре 39-летняя мать десяти мальчиков впервые родила девочку. Появление дочери в семье жительница Великобритании считает чудом.