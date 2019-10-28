Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Китаянка родила в 67 лет и стала самой пожилой матерью страны, фото: Max Pixel

Китаянка родила в 67 лет и стала самой пожилой матерью страны

28 окт 2019, 17:44
999

Женщина родила ребенка в 67 лет, установив национальный рекорд Китая.

Loading...

Событие зафиксировано в городе Цзаочжуан. Об этом сообщает телеканал Aljazeera.

За состоянием пациентки по фамилии Тянь врачи следили на протяжении всей ее беременности. Медиками было принято решение сделать кесарево сечение на 36-й неделе. В итоге родилась девочка весом 2,6 кг. Сейчас малышка находится под наблюдением медиков.

Родители решили назвать девочку Тяньц (в переводе с китайского языка — «посланный небесами»). Для 67-летней женщины и ее 68-летнего супруга ребенок стал третьим: у пары уже есть сын и дочь.

Прежний рекорд в Китае принадлежал женщине из города Чанчунь. В 2016 году жительница города Чанчунь в 2016 году родила мальчика в возрасте 64 лет.

Напомним, в сентябре 39-летняя мать десяти мальчиков впервые родила девочку. Появление дочери в семье жительница Великобритании считает чудом.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

«Старые песни о главном»: в Брюсселе прошел очередной раунд переговоров по транзиту газа через Украину

В понедельник в Бельгии прошла четвертая встреча трехсторонних газовых переговоров по транзиту через Украину, участие в которой принимают представители Украины, России и Еврокомиссии

Новости Украины
19:34

Обходной мост в Станице Луганской почти готов: что происходит на стройке (ФОТО)

Обходной мост в Станице Луганской почти готов. Украинские власти сообщили, что завершают подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста. Это сооружение будет работать, пока будут ремонтировать основную переправу

Новости Украины
19:21