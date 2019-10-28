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Над зоной ЧАЭС запустят воздушные шары для туристов, фото: pixabay

Над зоной ЧАЭС запустят воздушные шары для туристов

28 окт 2019, 17:39
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Чернобыльская зона порадует туристов экскурсиями на воздушных шарах.

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Об амбициозных планах рассказал экс-глава Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук. Об этом сообщает «Сегодня».

По его словам, подобная возможность изучается. Сейчас специалисты обсуждают идею. Петрук считает, что эти экскурсии проводить намного безопаснее, чем пешие. Инициатива, по его мнению, поспособствует развитию туристической инфраструктуры в прилегающих к зоне отчуждения населенных пунктах.

Некоторые компании уже готовы предоставлять такую услугу. Местные жители надеются, что организация экскурсий повлияет и на их жизнь. Ожидается, что в Иванкове могут построить дополнительную гостиницу для тех, кто хочет посмотреть зону Чернобыльской атомной электростанции.

По данным Госагентства по вопросам зоны отчуждения, желающих посетить Чернобыль становится все больше. В 2019 году это число уже превысило 90 тыс. человек. В 2018 году на экскурсиях побывали всего 72 тыс. граждан из разных стран мира.

Ранее на стене ЧАЭС нарисовали гигантский мурал с лошадью Пржевальского. Более половины сотрудников предприятия положительно отреагировали на его появление, поддержали дополнительное художественное оформление пространства промышленной площадки объекта.


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