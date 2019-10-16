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Ракурс
Мурал на стене ЧАЭС, фото: Pxhere

На стене ЧАЭС нарисовали гигантский мурал с лошадью Пржевальского (ФОТО)

16 окт 2019, 17:47
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Гигантский мурал появился в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). На нем изобразили лошадей Пржевальского и стилизованную атомную энергию под контролем человека.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС». Размер мурала составляет 18 на 58 метров. Он находится на восточной стене машинного зала ЧАЭС.

Мурал на стене ЧАЭС, фото: ЧАЭС

Каждый день изображение видеть около 2 тыс. посетителей станции. 52% сотрудников предприятия поддержали дополнительное художественное оформление пространства промышленной площадки объекта. 59% респондентов положительно оценили работу, а 65% отметили, что выступают за расположение мурала на стене машинного зала.

Подобные акции устраивают не впервые. В мае 2019 состоялось соответствующее голосование за лучший эскиз для муралов на здании ЧАЭС. Среди 24 работ победителем выбрали Валерия Коршунова. Он выступил автором эскиза «Взгляд в будущее».

Ранее в Киеве «оживили» десятки муралей. Моушн-дизайнер Татьяна Зубко вместе с основателем проекта Art United Us Гео Лерос показала пробные работы.

Источник: Ракурс


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