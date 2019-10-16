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Ракурс
Мурал на стіні ЧАЕС, фото: Pxhere

На стіні ЧАЕС намалювали гігантський мурал з конем Пржевальського (ФОТО)

16 жов 2019, 17:47
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Гігантський мурал з’явився у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС). На ньому зобразили коней Пржевальського та стилізовану атомну енергію під контролем людини.

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Про це повідомляє прес-служба Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС». Розмір муралу становить 18 на 58 метрів. Він знаходиться на східній стіні машинного залу ЧАЕС.

Мурал на стіні ЧАЕС, фото: ЧАЕС

Кожного дня зображення бачитимуть близько 2 тис. відвідувачів станції. 52% співробітників підприємства підтримали додаткове художнє оформлення простору промислового майданчика об'єкту. 59% респондентів позитивно оцінили цю роботу, а 65% відзначили, що виступають за розташування муралу на стіні машинного залу.

Подібні акції влаштовують не вперше. У травні 2019 року відбулось відповідне голосування за найкращий ескіз для муралу на будівлі ЧАЕС. Серед 24 робіт переможцем обрали Валерія Коршунова. Він виступив автором ескізу «Погляд у майбутнє".

Раніше у Києві «оживили» десятки муралів. Моушн-дизайнер Тетяна Зубко разом із засновником проекту Art United Us Гео Леросом показала пробні роботи.

Джерело: Ракурс


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