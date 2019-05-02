Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Мурали на будинках Києва оживуть, фото — bzh.life

Мурали на будинках Києва оживуть (ВІДЕО)

2 тра 2019, 15:56
999

Мурали на будинках у Києві оживуть. Приблизно 60 великих малюнків на стінах багатоповерхівок у столиці можна буде переглядати за допомогою спеціального додатку на смартфоні.

Моушн-дизайнер Тетяна Зубко у Твіттер показала декілька спільних із засновником проекту Art United Us Гео Леросом пробних робіт.

До вересня цього року вони планують «оживити» 50−60 київських муралів. Процес відбуватиметься за допомогою додатка-програми на Android або iOS з картою київських муралів.

Мурал розпочне рухатися, коли направити камеру смартфону на нього. Малюнок оживає, а користувач отримує опис до кожного муралу. Проект планують презентувати у вересні цього року.

Нагадаємо, що у Харкові триває боротьба між місцевими жителями та художником, який створив мурал на стіні біля житлового будинку на вулиці Гоголя. Він не сподобався місцевим, які побачили у малюнку «прояви шизофренії».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...