Муралы на домах в Киеве оживут, фото — bzh.life

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Ракурс

Муралы на домах в Киеве оживут. Примерно 60 крупных рисунков на стенах многоэтажек в столице можно будет просматривать с помощью специального приложения на смартфоне.

Моушн-дизайнер Татьяна Зубко в Твиттер показала несколько совместных с основателем проекта Art United Us Гео Леросом пробных работ.

К сентябрю этого года они планируют «оживить» 50−60 киевских муралов. Процесс будет проходить с помощью программы-приложения на Android или iOS с картой киевских муралов.

Рисунок начнет двигаться, когда направить камеру смартфона на него. Мурал оживает, а пользователь получает описание к каждому из них. Проект планируют представить в сентябре этого года.

Напомним, что в Харькове продолжается борьба между местными жителями и художником, который создал мурал на стене возле жилого дома на улице Гоголя. Он не понравился местным, которые увидели в рисунке «проявление шизофрении».