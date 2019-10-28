Новости Украины

Ракурсhttps://racurs.ua/
Кабмин выделит свыше 600 млн грн на реконструкцию аэропорта в Запорожье - Гончарук
Кабмин выделит свыше 600 млн грн на реконструкцию аэропорта в Запорожье — Гончарукhttps://racurs.ua/n128682-kabmin-vydelit-svyshe-600-mln-grn-na-rekonstrukciu-aeroporta-v-zaporoje-goncharuk.htmlРакурс
Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, заявил о планах правительства выделить более 611 млн грн на реконструкцию аэропорта «Запорожье». Ремонтные работы здесь будут проводиться до 2023 года.
Loading...
Уже в декабре этого года здесь закончат строительство, после чего в эксплуатацию введут новый терминал, который будет обслуживать около 400 пассажиров в час, написал Гончарук в Facebook после визита в Запорожье.
Кроме того, премьер рассказал о своих впечатлениях от отремонтированной взлетно-посадочной полосы в запорожском аэропорту.
Ремонтные работы завершили буквально неделю назад. На этот аэропорт у нас амбициозные планы, — написал он.
Напомним, что Владимир Зеленский, президент Украины, анонсировал строительство аэропорта в Днепре в 2020 году. Кроме того, глава государства пообещал, что в стране будут строить и другие аэропорты.
Загрузка...