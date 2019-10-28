Новости Украины

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Кабмин выделит свыше 600 млн грн на реконструкцию аэропорта в Запорожье - Гончарук

Кабмин выделит свыше 600 млн грн на реконструкцию аэропорта в Запорожье — Гончарук

28 окт 2019, 17:37
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Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, заявил о планах правительства выделить более 611 млн грн на реконструкцию аэропорта «Запорожье». Ремонтные работы здесь будут проводиться до 2023 года.

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Уже в декабре этого года здесь закончат строительство, после чего в эксплуатацию введут новый терминал, который будет обслуживать около 400 пассажиров в час, написал Гончарук в Facebook после визита в Запорожье.

Кроме того, премьер рассказал о своих впечатлениях от отремонтированной взлетно-посадочной полосы в запорожском аэропорту.

Ремонтные работы завершили буквально неделю назад. На этот аэропорт у нас амбициозные планы, — написал он.

Напомним, что Владимир Зеленский, президент Украины, анонсировал строительство аэропорта в Днепре в 2020 году. Кроме того, глава государства пообещал, что в стране будут строить и другие аэропорты.

Источник: Ракурс


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