Новини України

Кабмін виділить понад 600 млн грн на реконструкцію аеропорту в Запоріжжі - Гончарук. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n128682-kabmin-vydilyt-ponad-600-mln-grn-n-a-rekonstrukciu-aeroportu-v-zaporijji-goncharuk.html

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Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, заявив про плани уряду виділити понад 611 млн грн на реконструкцію аеропорту «Запоріжжя». Ремонтні роботи тут проводитимуться до 2023 року.

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Вже в грудні цього року закінчать будівництво, після чого в експлуатацію введуть новий термінал, який обслуговуватиме близько 400 пасажирів на годину, написав Гончарук в Facebook після візиту в Запоріжжя.

Крім того, прем'єр розповів про свої враження від відремонтованої злітно-посадкової смуги в запорізькому аеропорту.

Ремонтні роботи завершили буквально тиждень тому. На цей аеропорт у нас амбітні плани, — написав він.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський, президент України, анонсував будівництво аеропорту в Дніпрі в 2020 році. Крім того, глава держави пообіцяв, що в країні будуватимуть й інші аеропорти.