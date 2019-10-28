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Нового руководителя «Слуги народа» выберут на съезде в ноябре, фото — Информатор

Нового руководителя «Слуги народа» выберут на съезде в ноябре

28 окт 2019, 15:48
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Партия «Слуга народа» проведет съезд 9−10 ноября, чтобы сменить руководителя. Полный перечень вопросов, которые рассмотрит собрание представителей партии власти, еще неизвестен.

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О намерении сменить руководителя партии 28 октября сообщил на брифинге в Раде председатель «Слуги народа», спикер парламента Дмитрий Разумков.

Другой главной темой для обсуждения делегатов съезда Разумков назвал местные выборы — избрание председателей объединенных территориальных общин.

Разумков 1 октября объявил о намерении сложить полномочия руководителя «Слуги народа». Партия сейчас переживает кризис, связанный со скандалом вокруг голосования части нардепов-членов финансового комитета Рады относительно законопроекта, который отменяет «площадки Яценко» (считается коррупционным и неоправданным).

Уголовное производство в отношении возможного получения взяток депутатом «Слуги народа» во время этого голосования расследует Специализированная антикоррупционная прокуратура. Разумков на брифинге заявил, что надеется на неподтверждение информации о возможном подкупе депутатов.

Источник: Ракурс


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