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Нового керівника «Слуги народу» оберуть на з’їзді у листопаді, фото — Інформатор

Нового керівника «Слуги народу» оберуть на з’їзді у листопаді

28 жов 2019, 15:48
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Партія «Слуга народу» проведе з’їзд 9−10 листопада, щоб змінити керівника. Повний перелік питань, які розгляне зібрання партії влади, ще невідомий.

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Про намір змінити керівника партії 28 жовтня повідомив на брифінгу в Раді голова «Слуги народу», спікер парламенту Дмитро Разумков.

Іншою головною темою для обговорення делегатів з’їзду Разумков назвав місцеві вибори — обрання голів об'єднаних територіальних громад.

Разумков 1 жовтня оголосив про намір скласти повноваження керівника «Слуги народу». У партії наразі триває криза, пов’язана зі скандалом навколо голосування частини нардепів-членів фінансового комітету Ради щодо законопроекту, який скасовує «майданчики Яценка» (вважається корупційним і невиправданим).

Кримінальне провадження щодо можливого одержання хабарів «Слугами народу» під час цього голосування розслідує Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Разумков на брифінгу заявив, що сподівається на непідтвердження інформації про можливий підкуп депутатів.

Джерело: Ракурс


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