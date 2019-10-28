Наталія Корчак (у центрі), фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n128671-kolyshniy-ochilnyci-nazk-nabu-ogolosylo-pidozru-zmi.html

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Колишньому посадовцю Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило підозру в недекларуванні статків на суму понад 544 тис. грн.

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Йдеться про не вказаний у декларації за 2016 рік автомобіль, котрий перебував у постійному користуванні чиновника, повідомляє прес-служба НАБУ.

За інформацією агентства «Українські новини», йдеться про колишню очільницю НАЗК Наталію Корчак.

У НАБУ зазначають, що хоча цей автомобіль за вказану суму придбала мати чоловіка чиновниці, транспортний засіб станом на 31 грудня 2016 року перебував у постійному користуванні експосадовиці та її чоловіка, чого не було відображено у декларації.

Зазначається, що відповідне розслідування НАБУ розпочало в жовтні 2017 року.

Корчак головою НАЗК обрали наприкінці березня 2016 року на дворічний термін. Її наступником на цій посаді став Олександр Мангул.

На початку жовтня цього року парламент розпочав реформу НАЗК, згідно з якою

замість колегіального управління відомством запроваджувалася посада одноосібного голови. Т. в. о. голови НАЗК в другій половині жовтня уряд призначив колишнього народного депутата Наталію Новак.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ оголосило підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації колишньому депутатові Верховної Ради VIII скликання.