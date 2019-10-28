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Ракурс
Наталья Корчак (в центре), фото: «Википедия»

Бывшей руководительнице НАПК НАБУ объявило подозрение

28 окт 2019, 15:38
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Бывшему чиновнику Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило подозрение в недекларировании имущества на сумму более 544 тыс. грн.

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Речь идет о не указании в декларации за 2016 год автомобиля, который находился в постоянном пользовании чиновника, сообщает пресс-служба НАБУ.

По информации агентства «Українські новини», речь идет о бывшей руководительнице НАПК Натальи Корчак.

В НАБУ отмечают, что хотя этот автомобиль за указанную сумму приобрела мать мужа чиновницы, транспортное средство по состоянию на 31 декабря 2016 года находилось в постоянном пользовании экс-чиновницы и ее мужа, что не было отражено в декларации.

Отмечается, что соответствующее расследование НАБУ начало в октябре 2017 года.

Корчак головой НАПК избрали в конце марта 2016 года на двухлетний срок. Ее преемником на этом посту стал Александр Мангул.

В начале октября этого года парламент начал реформу НАПК, согласно которой

вместо коллегиального управления ведомством вводилась должность единоличного главы. Врио председателя НАПК во второй половине октября правительство назначило бывшего народного депутата Наталью Новак.

Напомним, недавно НАБУ объявило подозрение во внесении недостоверных сведений в декларации бывшему депутату Верховной Рады VIII созыва.

Источник: Ракурс


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