Скандали у "Слузі народу": про що дебатували на засіданні фракції, фото —"Слуга народу"

https://racurs.ua/ua/n128693-subvenciyi-dlya-donbasu-poligraf-i-bunt-majorytarnykiv-pro-scho-debatuvaly-na-frakciyi-slugy.html

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Увечері 28 жовтня відбулося засідання фракції партії «Слуга народу» у Верховній Раді. Захід був закритий і громадськості дізнатися про те, що обговорювали нардепи партії влади вдалося із поодиноких дописів у Фейсбук, а також за допомогою власних джерел у фракції.

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Заступник голови фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук повідомила про такий порядок денний засідання: доповідь президента Зеленського про поїздку на Донбас, питання В‘ячеслава Медяника, який пройшов поліграф, участь «слуг народу» у російських пропагандистських шоу, проведення з’їзду партії і питання «майданчиків Яценко».

Щодо Медяника, то Кравчук запевнила, що поліграф його виправдав, а «грошей він ні в кого не брав». «Слуги народу» проголосували за те, що не ходитимуть на російські канали, хоча про персональну відповідальність нардепа Шевченка не йшлося. З‘їзд партії «Слуга народу» пройде 10 листопада. На ньому оберуть голову і, як написала Кравчук, «розпочнеться активна розбудова партії».

Питання податкового комітету обговорювали найдовше. Заступник голови фракції запевнила, що «відвертий діалог і поліграф зняли багато підозр», а «корупційні майданчики і посередники все одно зникнуть», оскільки відповідний законопроект буде розглянуто на комітеті і винесений в зал.

Натомість «Інтерфакс-Україна» повідомляє, що на засіданні фракції президент Володимир Зеленський запропонував перенаправити частину нерозподілених бюджетних субвенцій на відновлення соціально-економічного та інфраструктурного потенціалу Донбасу. Це питання ще мусять узгодити із урядом.

Додаткові гроші пропонується направити на будівництво дороги з селища Золоте, де відкриється новий пункт пропуску між Україною та ОРДЛО, в адміністративний центр Луганської області, місто Сєвєродонецьк.

Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко запевнив, що фракція таку пропозицію підтримує, залишилося вирішити питання з Кабміном.

Джерело видання «Лівий берег» додає, що полеміка щодо гучного скандалу з фінансовим комітетом про можливий підкуп 11 його членів розпочалася від депутатів Олександра Дубинського і Ольги Василевської. Зеленський знову нагадав їм про вимогу пройти тест на поліграфі.

Звучало це в риториці так: нехай всі наші вороги викуси цю історію в підсумку. Можу сказати, що все це переросло в справжню лайку, — зазначає джерело видання і тепер члени комітету готові просити відставки глави фінкомітету нардепа Гетьманцева.

Після від’їзду президента засідання фракції продовжилося і обговорювалися питання регіональної політики та призначення голів РДА. «Мажоритарники повсюдно бунтують проти», — заявило джерело lb.ua.

Нагадаємо, що 15 жовтня журналісти зробили фотографії екрану телефону Медяника з листуванням, в якому він розповідав співрозмовникові про те, як «повирішувати» питання з прокурорами.

За даними журналістів, ймовірно, спілкування Медяника стосувалося бізнесмена Ігоря Ігнатова, який раніше керував низкою цукрових заводів і звинувачувався в спробі незаконно отримати контроль над заводом «Океан» в Миколаєві через зв’язки в ГПУ.