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Ракурс
У Дніпрі вибухнув і згорів заводський склад, фото — nashemisto.dp.ua

Подумали, що землетрус: у Дніпрі вибухнув і згорів заводський склад (ФОТО, ВІДЕО)

29 жов 2019, 08:59
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Потужний вибух пролунав пізно увечері 28 жовтня на заводі у Дніпрі і спричинив пожежу. Щось вибухнуло на місцевому маслоекстракційному заводі «Потоки».

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Розрив зруйнував склад із насінням та спричинив пожежу. Люди, за попередніми даними, не постраждали.

У Дніпрі вибухнув і згорів заводський склад, фото — ТСН

Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, вибух пролунав близько 22.00 та спричинив пожежу в будівлі.

Пожежники загасили вогонь на площі 200 м², жертв та постраждалих немає. Внаслідок вибуху зруйновано складську будівлю на площі близько 4,2 тис. кв. м.

У радіусі кількох кілометрів труснуло будинку так, що місцеві люди подумали про початок землетрусу. Через годину повітря у так званому районі «Свинарник» (на вулиці Байкальській) був заповнений сильним запахом гару.

Можливо, пилоповітряна суміш там була, або газоповітряна, пропан. І те, і інше вибухає з великою силою, потужніше, ніж тротил, — повідомив каналу «1+1» заступник начальника управління рятувальників в Дніпропетровській області Олександр Шевченко.

У Фейсбук-групі «Райончик» опублікували фото корпусів заводу після пожежі. Жителі району обурюються злочинною бездіяльністю керівництва підприємства, яке запевняло, що на заводі все екологічно і безпечно, називаючи акції протесту місцевих жителів проплаченими.

У Дніпрі вибухнув і згорів заводський склад, фото — nashemisto.dp.ua

«Ракурс» повідомляв про вибух банкомату у Запоріжжі, який стався у жовтні. З’ясувалося, що внаслідок вибуху постраждав не лише банкомат, а й будівля магазину на першому поверсі житлового п’ятиповерхового будинку, в якому він був розміщений.

Джерело: Ракурс


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