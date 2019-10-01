Дональд Трамп, фото: Dan Scavino

https://racurs.ua/n127503-ne-tolko-zelenskiy-tramp-v-telefonnom-razgovore-davil-na-premera-avstralii-radi-sobstvennoy.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп во время недавней телефонной беседы с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном пытался давить на него ради собственной политической выгоды.

Loading...

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на двух чиновников, которым известно об этом инциденте.

Отмечается, что Трамп пытался побудить Моррисона помочь генпрокурору США Уильяму Барру в сборе информации для расследования Министерства юстиции США, котороеможет дискредитировать расследование спецпрокурора Роберта Мюллера относительно возможного вмешательства России в выборы в США в 2016 году.

По информации The New York Times, Белый дом ограничил доступ к стенограмме этого телефонного звонка. С ее содержанием может ознакомиться лишь небольшая группа помощников Трампа.

Один из источников издания отметил, что это напоминает аналогичную ситуацию с резонансным июльским звонком Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому, который на прошлой неделе стал основанием для начала Палатой представителей Конгресса США процедуры импичмента Трампа.

В то же время в Министерстве юстиции США подтвердили, что этот вопрос поднимался во время звонка Трампа к Моррисону.

Там отметили, что Трамп позвонил австралийскому премьеру по просьбе генпрокурора, чтобы представить его и прокурора штата Коннектикут Джона Дарема, расследующего причины начала расследования Мюллера, которое, как считают соратники американского президента, могло быть инициировано его политическими оппонентами.

В Минюсте отметили, что Дарем «собирает информацию из многочисленных источников, включая ряд зарубежных стран».

Напомним, в рамках расследования Мюллера не было обнаружено подтверждений непосредственной связи между предвыборным штабом Трампа и российским правительством.