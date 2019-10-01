Дональд Трамп, фото: Dan Scavino

https://racurs.ua/ua/n127503-ne-lyshe-zelenskyy-tramp-u-telefonniy-rozmovi-tysnuv-na-premiera-avstraliyi-zadlya-vlasnoyi.html

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Президент США Дональд Трамп під час нещодавньої телефонної розмови з прем'єр-міністром Австралії Скоттом Моррісоном намагався тиснути на нього задля власної політичної вигоди.

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Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на двох чиновників, котрим відомо про цей інцидент.

Зазначається, що Трамп намагався спонукати Моррісона допомогти генпрокурору США Вільяму Барру в збиранні інформації для розслідування Міністерства юстиції США, котре може дискредитувати розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливого втручання Росії у вибори в США в 2016 році.

За інформацією The New York Times, Білий дім обмежив доступ до стенограми цього телефонного дзвінка. З її змістом може ознайомитися лише невелика група помічників Трампа.

Одне з джерел видання зазначило, що це нагадує аналогічну ситуацію з резонансним липневим дзвінком Трампа президенту України Володимиру Зеленському, котрий минулого тижня став підставою для початку Палатою представників Конгресу США процедури імпічменту Трампа.

Водночас у Міністерстві юстиції США підтвердили, що це питання піднімалося під час дзвінка Трампа до Моррісона.

Там зазначили, що Трамп зателефонував австалійському прем'єрові на прохання генпрокурора, щоб представити його та прокурора штату Коннектикут Джона Дарема, який розслідує причини початку розслідування Мюллера, котре, як вважають соратники американського президента, могло бути ініційоване його політичними опонентами.

У Мін’юсті зазначили, що Дарем «збирає інформацію з численних джерел, включно з низкою зарубіжних країн».

Нагадаємо, в межах розслідування Мюллера не було виявлено підтверджень безпосереднього зв’язку між передвиборчим штабом Трампа та російським урядом.