Новини Ради: «Слуга народу» готова слухати опозицію і розгляне у Раді закон про кнопкодавство, фото — Zahid.net

https://racurs.ua/ua/n128652-sluga-narodu-gotova-sluhaty-opozyciu-i-rozglyane-u-radi-zakon-pro-knopkodavstvo-stefanchuk.html

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Фракція партії «Слуга народу» готова слухати опозицію, враховувати її зауваження під час законодавчого процесу і розглядати альтернативні законопроекти.

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Таку заяву сьогодні на засідання погоджувальної ради парламенту зробив перший віце-спікер Руслан Стефанчук, який у керівництві Ради представляє провладну партію «Слуга народу».

Ви знаєте, що ми завершуємо «турборежим». Верховна Рада поступово відходить від нього і готова до плідної дискусії. Ми розуміємо, що парламент є відображенням вподобань всього суспільства, — заявив Стефанчук.

Перший віце-спікер, а також спікер Ради Дмитро Разумков повідомили про декілька головних законопроектів, які розгляне парламент цього тижня.

Серед них — законопроект про покарання нардепів за так зване кнопкодавство (неособисте голосування), про запровадження соціальних гарантій учасників добровольчих військових формувань, а також законпроекти № 1209 і 1210. Останні два стосуються змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві. Їх автором є голова профільного комітету від «Слуги народу» Данило Гетьманцев.

Крім того, Стефанчук заявив, що парламент цього тижня розгляне альтернативний законопроект про газотранспортну систему, який передбачає закріплення ГТС виключно у власності держави. Нагадаємо, що Рада 18 жовтня у першому читанні ухвалила законопроект № 2239−1, який вносить низку змін, необхідних для створення незалежного оператора газотранспортної системи.