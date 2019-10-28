Новости Рады: «Слуга народа» готова слушать оппозицию и рассмотрит в Раде закон о кнопкодавстве, фото — Zahid.net

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Фракция партии «Слуга народа» готова слушать оппозицию, учитывать ее замечания во время законодательного процесса и рассматривать альтернативные законопроекты.

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Такое заявление сегодня на заседании согласительного совета парламента сделал первый вице-спикер Руслан Стефанчук, который в руководстве Рады представляет провластной партии «Слуга народа».

Вы знаете, что мы завершаем «турборежим». Верховная Рада постепенно отходит от него и готова к плодотворной дискуссии. Мы понимаем, что парламент является отражением предпочтений всего общества, — заявил Стефанчук.

Первый вице-спикер, а также спикер Совета Дмитрий Разумков сообщили о нескольких главных законопроектах, которые рассмотрит парламент на этой неделе.

Среди них — законопроект о наказании нардепов за так называемое кнопкодавство (неличное голосование), о введении социальных гарантий для участников добровольческих воинских формирований, а также законпроекты №№ 1209 и 1210. Последние два касаются изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве. Их автором является председатель профильного комитета от «Слуги народа» Даниил Гетманцев.

Кроме того, Стефанчук заявил, что парламент на этой неделе рассмотрит альтернативный законопроект о газотранспортной системе, который предусматривает закрепление ГТС исключительно в собственности государства. Напомним, что Рада 18 октября в первом чтении приняла законопроект № 2239−1, который вносит ряд изменений, необходимых для создания независимого оператора газотранспортной системы.