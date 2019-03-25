Ще 25 радарів TruCam запрацювали на українських дорогах. Фото: Цензор.НЕТ

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Ракурс

На українських дорогах відсьогодні працюватимуть ще 25 радарів TruCam. Таким чином, кількість встановлених по Україні радарів для вимірювання швидкості руху автомобілів зросла до 75 штук.

Нові радари на українських дорогах з’явилися в 17-ти областях, повідомляють у прес-службі патрульної поліції України.

Нові радари TruCam встановлено та запущено в роботу у Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Херсонській, Харківській, Тернопільській, Рівненській, Полтавській, Миколаївській, Львівській, Кіровоградській, Київській, Закарпатській, Житомирській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях.

Радари працюватимуть за тими ж правилами, що й раніше: вони фіксуватимуть перевищення швидкості. Використання радарів є досить ефективним: попри оприлюднення карти з місцями встановлення приладів поліцейські фіксують тисячі порушень.