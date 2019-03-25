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Ще 25 радарів TruCam запрацювали на українських дорогах. Фото: Цензор.НЕТ

Ще 25 радарів TruCam запрацювали на українських дорогах (ІНФОГРАФІКА)

25 бер 2019, 09:18
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На українських дорогах відсьогодні працюватимуть ще 25 радарів TruCam. Таким чином, кількість встановлених по Україні радарів для вимірювання швидкості руху автомобілів зросла до 75 штук.

Нові радари на українських дорогах з’явилися в 17-ти областях, повідомляють у прес-службі патрульної поліції України.

Нові радари TruCam встановлено та запущено в роботу у Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Херсонській, Харківській, Тернопільській, Рівненській, Полтавській, Миколаївській, Львівській, Кіровоградській, Київській, Закарпатській, Житомирській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях.

Радари працюватимуть за тими ж правилами, що й раніше: вони фіксуватимуть перевищення швидкості. Використання радарів є досить ефективним: попри оприлюднення карти з місцями встановлення приладів поліцейські фіксують тисячі порушень.

Нові радари TruCam з’явились на українських дорогах. Фото: patrol.police.gov.ua

Нові радари TruCam з’явились на українських дорогах. Фото: patrol.police.gov.ua

Нові радари TruCam з’явились на українських дорогах. Фото: patrol.police.gov.ua

Нові радари TruCam з’явились на українських дорогах. Фото: patrol.police.gov.ua

Джерело: Ракурс


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