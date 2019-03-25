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Ракурс
Еще 25 радаров TruCam появились на украинских дорогах. Фото: Цензор.НЕТ

Еще 25 радаров TruCam появились на украинских дорогах (ИНФОГРАФИКА)

25 мар 2019, 09:18
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На украинских дорогах с сегодняшнего дня будут работать еще 25 радаров TruCam. Таким образом, количество установленных по Украине радаров для измерения скорости движения автомобилей увеличилось до 75 штук.

Новые радары на украинских дорогах появились в 17-ти областях, сообщают в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Новые радары TruCam установлены и запущены в Черновицкой, Черкасской, Хмельницкой, Херсонской, Харьковской, Тернопольской, Ровенской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Закарпатской, Житомирской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях.

Радары будут работать по тем же правилам, что и раньше: они будут фиксировать превышение скорости. Использование радаров оказалось достаточно эффективным: несмотря на обнародование карты с местами установки приборов полицейские фиксируют тысячи нарушений.

Новые радары TruCam появились на украинских дорогах. Фото: patrol.police.gov.ua

Новые радары TruCam появились на украинских дорогах. Фото: patrol.police.gov.ua

Новые радары TruCam появились на украинских дорогах. Фото: patrol.police.gov.ua

Новые радары TruCam появились на украинских дорогах. Фото: patrol.police.gov.ua

Источник: Ракурс


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