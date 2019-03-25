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Моторний човен перекинувся на Полтавщині, рятувальники шукають потерпілих. Фото: Википедия

Моторний човен перекинувся на Полтавщині, безвісти зникли четверо рибалок (ФОТО)

25 бер 2019, 08:46
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Моторний човен перекинувся у Кременчуці Полтавської області. Інцидент стався вчора після 22.00.

Човен перекинувся на річці Дніпро біля Крюківського моста, повідомляють у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Під час інциденту в човні перебували п’ятеро осіб: троє хлопців та двоє дівчат. Одній із дівчат вдалося дістатися берега, вона й повідомила про інцидент.

Станом на 7.00 25 березня рятувальники проводять пошукові роботи. Наразі доля чотирьох осіб лишається невідомою. Також нічого не відомо про причини інциденту.

Моторний човен перекинувся на Полтащині. Фото: dsns.gov.ua

Моторний човен перекинувся на Полтащині. Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, у лютому в Києві довелося рятувати підлітка, який плавав каналом Дніпра на крижині. Все почалося з того, що група дітей на заледенілій поверхні каналу спробували відколоти частину льоду. Їм це вдалося, але один із хлопців опинився на відколотому шматку криги, який і поплив Русанівським каналом.

Джерело: Ракурс


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