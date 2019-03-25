Моторний човен перекинувся на Полтавщині, рятувальники шукають потерпілих. Фото: Википедия

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Ракурс

Моторний човен перекинувся у Кременчуці Полтавської області. Інцидент стався вчора після 22.00.

Човен перекинувся на річці Дніпро біля Крюківського моста, повідомляють у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Під час інциденту в човні перебували п’ятеро осіб: троє хлопців та двоє дівчат. Одній із дівчат вдалося дістатися берега, вона й повідомила про інцидент.

Станом на 7.00 25 березня рятувальники проводять пошукові роботи. Наразі доля чотирьох осіб лишається невідомою. Також нічого не відомо про причини інциденту.

Нагадаємо, у лютому в Києві довелося рятувати підлітка, який плавав каналом Дніпра на крижині. Все почалося з того, що група дітей на заледенілій поверхні каналу спробували відколоти частину льоду. Їм це вдалося, але один із хлопців опинився на відколотому шматку криги, який і поплив Русанівським каналом.