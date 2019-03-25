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Ракурс
Моторная лодка перевернулся на Полтавщине. Фото: Википедия

Моторная лодка перевернулся на Полтавщине, без вести пропали четыре рыбака (ФОТО)

25 мар 2019, 08:46
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Моторная лодка перевернулась в Кременчуге Полтавской области. Инцидент произошел вчера после 22.00.

Лодка перевернулась на реке Днепр у Крюковского моста, сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.

Во время инцидента в лодке находилось пять человек: трое парней и две девушки. Одна из девушек смогла самостоятельно добраться до берега, она и сообщила об инциденте.

По состоянию на 7.00 25 марта, спасатели проводят поисковые работы. Сейчас судьба четырех человек остается неизвестной. Также ничего не известно о причинах инцидента.

Моторная лодка перевернулся на Полтащини. Фото: dsns.gov.ua

Моторная лодка перевернулся на Полтащини. Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в феврале в Киеве пришлось спасать подростка, который плавал по каналу Днепра на льдине. Все началось с того, что группа детей на заледенелой поверхности канала попытались отколоть часть льда. Им это удалось, но один из мальчиков оказался на отколотом куске льда, который и поплыл по Русановскому каналу.

Источник: Ракурс


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