Моторная лодка перевернулся на Полтавщине. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n119828-motornaya-lodka-perevernulsya-na-poltavschine-spasateli-ischut-poterpevshih.html

Ракурс

Моторная лодка перевернулась в Кременчуге Полтавской области. Инцидент произошел вчера после 22.00.

Лодка перевернулась на реке Днепр у Крюковского моста, сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.

Во время инцидента в лодке находилось пять человек: трое парней и две девушки. Одна из девушек смогла самостоятельно добраться до берега, она и сообщила об инциденте.

По состоянию на 7.00 25 марта, спасатели проводят поисковые работы. Сейчас судьба четырех человек остается неизвестной. Также ничего не известно о причинах инцидента.

Напомним, в феврале в Киеве пришлось спасать подростка, который плавал по каналу Днепра на льдине. Все началось с того, что группа детей на заледенелой поверхности канала попытались отколоть часть льда. Им это удалось, но один из мальчиков оказался на отколотом куске льда, который и поплыл по Русановскому каналу.