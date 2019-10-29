Новости Киева: власти начали замеры трафика и выписали за пять дней 1 млн грн штрафов за выезд на полосу транспорта, фото — Автолюбитель

https://racurs.ua/n128698-v-kieve-voditelyam-vypisali-za-pyat-dney-1-mln-grn-shtrafov.html

Ракурс

Власти Киева начали бороться с пробками и массовыми нарушениями правил дорожного движения. В частности, началось регулярное измерение городского трафика, а патрульная полиция в столице выписала в течение пяти дней 2 тыс. штрафов на 1 млн грн за въезд на полосы общественного транспорта.

Loading...

Патрульная полиция начала дежурить на полосах общественного транспорта в Киеве, заявил «Хмарочосу» советник киевского городского головы Максим Бахматов.

Мы хотим получить инструмент, который бы показал уровень заторов, — заявил советник Виталия Кличко.

Ранее он создал и возглавил координационную группу по планированию и улучшение городского трафика Kyiv Traffic Group. Эта группа будет взаимодействовать с сервисами Uber, Bolt, Uklon и Waze, которые аккумулируют много информации относительно трафика.

Кроме того, власти Киева договорились с полицией о дежурстве патрулей в часы пик (с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00) на 12 полосах общественного транспорта.

Бахматов рассказал, что в течение 15−20 октября власть «заработала» на штрафах примерно 1 млн грн. Теперь эти полосы свободны, ими пользуется общественный транспорт, автомобилям на эти полосы заезжать теперь опасно, — заявил Бахматов.

Советник мэра рассказал, что камеры зафиксировали 27 авто, которые ежедневно нарушали правила и заезжали на полосу общественного транспорта на улице Вернадского. Власти составила список этих водителей.