Глава ОП Андрій Богдан. Фото: newsone.ua

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Андрій Богдан, глава Офісу президента, раніше часто з’являвся з президентом Володимиром Зеленським на різноманітних заходах й запам’ятався тим, як нашіптував гарантові на вухо поради.

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Наразі він не так часто супроводжує главу держави. Зокрема, Богдан не був поруч із Зеленським на рекордному прес-марафоні, коли президент 14 годин спілкувався із журналістами. Про те, чому Богдан став рідше спільно із Зеленським з’являтися на людях, він розповів в інтерв’ю «Українській правді».

За словами Богдана, після інавгурації він намагався бути поряд із гарантом, щоб щось порадити чи підказати у вирішенні тієї чи іншої проблеми. Наразі вже Зеленський не потребує порад, оскільки сам може розібратися в тому чи іншому питанні.

На сьогоднішній день, по-перше, немає необхідності в моїй присутності коло президента, він сам дуже оперативно все розуміє, реагує і дає рішення. По-друге, вже така керованість у державі, де з невеликого кола людей хтось постійно має бути присутній тут на Банковій. І я можу поїхати, коли президент на місці, команда, а якщо президента немає, то я стараюся бути тут, — зазначив глава ОП.

Крім того, Богдан зізнався, що іноді спілкується з олігархом Ігорем Коломойським. Відносини з своїм колишнім клієнтом Богдан не вважає напруженими, попри розповсюджену в ЗМІ про це інформацію.

Так, у нас є різні погляди на різні події, які відбуваються в парламенті, наприклад. Деколи наші погляди співпадають. Але в будь-якому випадку, не Коломойський визначає політику України, а Володимир Зеленський, — зазначив Богдан.

Нагадаємо, глава ОП Андрій Богдан не вважає, що глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков є частиною яких-небудь негативних явищ. За його словами, міністр внутрішніх справ не причетний до будь-яких грошових потоків або корупційних схем.