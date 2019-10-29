Транзит газа: ЕС разочарован переговорами «Газпрома» и «Нафтогаза», фото: pxhere

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Ракурс

Газовые переговоры российской корпорации «Газпром» и компании «Нафтогаз Украины» относительно транзита газа из РФ в Европу по украинской территории завершились безрезультатно и разочаровали представителей Еврокомиссии.

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В Европейском Союзе выразили разочарование ходом встречи. Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке».

Марош Шефчович, вице-президент Еврокомиссии, рассказал, что стороны могли достичь прогресса в переговорах, но этого не произошло. По его словам, есть возможность заключения договора о транзите газа, который будет выгоден для всех. Причиной непродуктивности встречи он считает то, что российская сторона «не успела ознакомиться со всеми необходимыми документами».

Я разочарован, но, конечно, я не сдаюсь, — признался чиновник.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев также прокомментировал неудачные итоги переговоров. Он сообщил, что российская делегация в первую очередь поднимала вопрос предоставления разрешений на завершение строительства своего газопровода в обход Украины — «Северного потока-2», а не транзита газа по украинской территории.

По словам Коболева, источники из Еврокомиссии сообщили ему, что «Газпром» называл проект чисто коммерческим. Российский монополист якобы готов делиться с Европой доходами от транспортировки газа.

Четвертый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и РФ по транспортировке газа через территорию нашего государства состоялся 28 октября в Бельгии. Действующий контракт заканчивается 31 декабря 2019 года. Каждый год транзит приносил Украине 3 млрд долл.

Ранее «Газпрому» пришлось заплатить 345 млн долл. в судебном споре с «Нафтогазом». Высокий суд Англии и Уэльса обязал российского газового монополиста выполнить решение Международного арбитражного суда Стокгольма.