Транзит газу: ЄС розчарований переговорами «Газпрому» і «Нафтогазу», фото: pxhere

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Ракурс

Газові переговори російського монополіста «Газпром» й компанії «Нафтогаз України» щодо транзиту блакитного палива з РФ до Європи через українську територію завершилися безрезультатно і розчарували представників Єврокомісії.

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В Європейському Союзі висловили розчарування перебігом зустрічі, яка відбулася вчора в Брюсселі. Про це повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко у «Фейсбуці».

Марош Шефчович, віце-президент Єврокомісії, розповів, що сторони могли досягти прогресу у переговорах, але цього не відбулося. За його словами, є можливість укладання договору про транзит газу, який буде вигідним для всіх. Причиною непродуктивності зустрічі він вважає те, що російська сторона «не встигла ознайомитися з усіма необхідними документами».

Я розчарований, але, звісно, я не здаюся, — зізнався чиновник.

Голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв також прокоментував невдалі результати переговорів. Він зазначив, що російська делегація передусім порушувала питання надання дозволів на завершення будівництва свого газогону в обхід України — «Північного потоку-2», а не транзиту газу по українській території.

За словами Коболєва, джерела з Єврокомісії повідомили йому, що «Газпром» називав проект суто комерційним. Російський монополіст нібито вже готовий ділитися з Європою прибутками від транспортування газу по «Північному потоку».

Четвертий раунд тристоронніх переговорів між Україною, ЄС та Росіює щодо транспортування газу через територію нашої держави відбувся 28 жовтня в Бельгії. Чинний контракт добігає кінця 31 грудня 2019 року. Щороку транзит приносив Україні 3 млрд дол.

Раніше «Газпрому» довелося сплатити 345 млн дол. у судовому спорі з «Нафтогазом». Високий суду Англії й Уельсу забов’язав російського газового монополіста виконати рішення Міжнародного арбітражного суду Стокгольма.