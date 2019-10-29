Рада провалила отмену «поправки Луценко», фото — BBC-Украина

https://racurs.ua/n128713-rada-ne-podderjala-otmenu-popravki-lucenko.html

Ракурс

Верховная Рада 29 октября не поддержала отмену так называемой «поправки Луценко». Речь шла о рассмотрении двух законопроектов, которые меняли квалификационные нормы к должности генерального прокурора Украины и вводили обязательное высшее юридическое образование для претендентов.

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Рада рассматривала проекты законов № 1144 и альтернативный № 1144−1 — «О внесении изменений в Закон Украины „О прокуратуре“ относительно квалификационных требований к кандидатам на должность Генерального прокурора», но отклонила оба.

В них предлагалось внести изменения в закон «О прокуратуре» и установить, что на должность генерального прокурора Украины может быть назначен гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее 10 лет.

Законопроекты были отклонены на заседании профильного комитета, поскольку такие изменения были ранее введены во время прокурорской реформы, но сегодня все же рассматривались на пленарном заседании.

19 сентября Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры» № 113-IX, которым внесены изменения в п. 1 ч. 3 ст. 40 закона «О прокуратуре». Предусмотрено, что на должность генпрокурора может быть назначен гражданин Украины, который «имеет высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее десяти лет».

Напомним, что 12 мая 2016 года Верховная Рада внесла изменения в закон о прокуратуре, которые позволили назначить генеральным прокурором члена парламента от БПП Юрия Луценко. За это решение тогда проголосовали 258 членов парламента.

В тот же день закон опубликовали и Рада дала согласие президенту назначить Луценко на должность генпрокурора (264 депутата). Сразу после голосования президент Петр Порошенко одобрил назначение Луценко. Луценко не имел юридического образования и без принятия этого документа не мог возглавить ведомство.