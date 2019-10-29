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Зеленский заверил, что «ПриватБанк» бывшим владельцам не вернут. Фото: president.gov.ua

Зеленский: Мы не будем возвращать «ПриватБанк» бывшим владельцам

29 окт 2019, 13:10
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Украинские власти не собираются возвращать «ПриватБанк» бывшим владельцам.

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Ранее с рынка были выведены почти 100 банков. Среди этих финансовых учреждений были «Дельта Банк», «Надра Банк», банк «Финансы и Кредит». Крупнейший банк Украины — «ПриватБанк» был национализирован. Об этом 29 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на инвестиционном форуме RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе.

В каждой из этих дел, я еще раз говорю, что буду защищать только интересы государства, интересы каждого украинца. Все эти проблемы не должны решаться за счет налогоплательщиков, — отметил глава государства.

Гарант Конституции заверил, что никто из действующей власти не планирует возвращать «проблемные» банки их прежним владельцам.

Премьер-министр Алексей Гончарук во время инвестиционного форума заверил, что Кабинет министров Украины не будет вмешиваться в дело «ПриватБанка», поскольку от ситуации зависит макростабильность в стране. Глава правительства заверил, что власти должны делать так, «чтобы суды не принимали не справедливые решения».

Напомним, 15 октября Апелляционный суд Англии и Уэльса принял решение по делу «ПриватБанка». Финансовое учреждение выиграло апелляцию на решение суда первой инстанции в деле против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Суд начнет рассмотрение этого дела по существу. Также будет продлен введенный в декабре 2017 года лондонским судом всемирный арест активов Коломойского и Боголюбова.

Источник: Ракурс


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