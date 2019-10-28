Всемирные игры военнослужащих: сборная ВСУ финишировала 10-й в медальном зачете, фото — Минобороны

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Вчера в китайском городе Ухань состоялась официальная церемония закрытия 7-х Всемирных игр среди военнослужащих (7th CISM Military World Games), которые проходили с 17 по 27 октября. Знаменосцем сборной Вооруженных сил Украины был призер чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбы Александр Чернецкий.

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Украинские армейцы завершили выступление в Китае на 10 месте в общекомандном медальном зачете. Сборная ВСУ завоевала 33 медали: пять золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых наград.

Всего в Ухане соревновались 10 тыс. спортсменов из 110 стран мира. Украину представляли 87 спортсменов в 12 видах спорта.

Золотые медали завоевали Наталья Прищепа (бег на 800 м), Игорь Рейзлин — фехтование (шпага, личное), Павел Коростылев — стрельба (крупнокалиберный пистолет на 25 м), Наталья Кальниш, Леся Леськив и Анна Ильина (винтовка на 50 м лежа, командное первенство), Сергей Фролов — плавание (дистанция 1500 м вольный стиль).

Больше всего медалей в копилку ВСУ в Китае принесли легкоатлеты — 11. Наша сборная здесь была представлена ​​почти полностью спортсменами, которые в октябре соревновались на чемпионате мира в Катаре и на соревнованиях в Ухане завершали сезон.

Прищепа, кроме золотой медали на «коронной» 800-метровой дистанции завоевала «серебро» на 1500 м. Второе место в Ухане было и у серебряного призера чемпионата мира в Лондоне Юлии Левченко (прыжки в высоту).

С двумя наградами домой вернулись также Коростылев (серебро в стрельбе из скорострельного пистолета на 25 м), и Кальниш — бронза в стрельбе из винтовки на 50 м. А Сергей Фролов стал сразу трехкратным призером Игр. К победе на марафонской дистанции в бассейне он добавил серебряную награду в плавании на 800 м вольным стилем и бронзовую на 400 м.

Всемирные игры среди военнослужащих организует Международный Совет военного спорта. Это неправительственная неполитическая организация, целью которой является развитие военного спорта и физической культуре.

Сейчас это крупнейшая в мире военная мультиспортивная организация, членами которой являются 133 страны мира. Она считается по влиятельности и престижности третьей в мире после Международного Олимпийского комитета и Всемирного студенческого спортивного союза.

Вооруженные силы Украины являются полноправным членом этого совета с 1993 года. Всемирные игры среди военнослужащих проводятся с 1995 года.

В 2018 году «Ракурс» сообщал об участии Украины в «Играх непокоренных» — соревнованиях армейских ветеранов из 18 стран мира.