Всесвітні ігри військовослужбовців: збірна ЗСУ фінішувала 10-ю у медальному заліку, фото — Міноборони

https://racurs.ua/ua/n128679-zbirna-zsu-uviyshla-do-pershoyi-desyatky-peremojciv-vsesvitnih-igor-viyskovoslujbovciv-foto.html

Ракурс

Учора у китайському місті Ухань відбулася офіційна церемонія закриття 7-х Всесвітніх ігор серед військовослужбовців (7th CISM Military World Games), які проходили з 17 по 27 жовтня. Прапороносцем збірної Збройних сил України був призер чемпіонатів світу та Європи з греко-римської боротьби Олександр Чернецький.

Loading...

Українські армійці завершили виступ у Китаї на 10 місці в загальнокомандному медальному заліку. Збірна ЗСУ виборола 33 медалі: п’ять золотих, 13 срібних та 15 бронзових нагород.

Всього в Ухані змагалися 10 тис. спортсменів зі 110 країн світу. Україну представляли 87 спортсменів у 12 видах спорту.

Золоті медалі завоювали Наталія Прищепа (біг на 800 м), Ігор Рейзлін — фехтування (шпага, особисте), Павло Коростильов — стрільба (великокаліберний пістолет на 25 м), Наталія Кальниш, Леся Леськів та Анна Ільїна (гвинтівка на 50 м лежачи, командне), Сергій Фролов — плавання (дистанція 1500 м вільний стиль).

Найбільше медалей у скарбничку ЗСУ в Китаї принесли легкоатлети — 11. Наша збірна тут була представлено майже повністю спортсменами, які у жовтні змагалися на чемпіонаті світу у Катарі і змаганнями в Ухані завершували сезон.

Прищепа, окрім золотої медалі на «коронній» 800-метровій дистанції завоювала «срібло» на 1500 м. Друге місце у Вухані було й у срібної призерки чемпіонату світу у Лондоні Юлії Левченко (стрибки у висоту).

Із двома нагородами додому повернулися також Коростильов (срібло у стрільбі зі швидкострільного пістолету на 25 м), та Кальниш — бронза у стрільбі з гвинтівки на 50 м. А Сергій Фролов став відразу триразовим призером Ігор. До перемоги на марафонській дистанції у басейні він додав срібну нагороду у плаванні на 800 м вільним стилем і бронзову на 400 м.

Всесвітні ігри серед військовослужбовців організовує Міжнародна Рада військового спорту. Це неурядова неполітична організація, метою якої є розвиток військового спорту та фізичної культури.

Нині це найбільша у світі військова мультиспортивна організація, членами якої є 133 країни світу. Вона вважається за впливовістю та престижністю третьою у світі після Міжнародного Олімпійського комітету та Всесвітньої студентської спортивної спілки.

Збройні сили України є повноправним членом цієї ради з 1993 року. Всесвітні ігри серед військовослужбовців проводяться з 1995 року.

У 2018 році «Ракурс» повідомляв про участь України в «Іграх нескорених» — змаганнях армійських ветеранів з 18 країн світу.