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Ракурс
Світоліна з перемоги почала Підсумковий турнір WTA. Фото: Reuters

Світоліна з перемоги почала Підсумковий турнір WTA

28 жов 2019, 16:40
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Еліна Світоліна, перша ракетка України, здобула перемогу в першому турі групового етапу Підсумкового турніру WTA. У стартовій грі змагань українка у двох сетах була сильнішою за другу ракетку світу Кароліни Плішкову з Чехії.

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Зустріч завершилася перемогою Світоліної з рахунком 7:6, 6:4. Таким чином, українка здобула четверту поспіль перемогу над Плішковою поспіль. До цього п’ять перемог були на боці чешки.

Сама зустріч для Світоліної не була простою, так як вже свою першу подачу українка програла суперниці. У затяжному тай-брейку в кінці першої партії українка перемогла з рахунком 14:12, а у другій партії впевнено добила опонентку.

Крім Світоліної і Плішкової в групі також виступають Бьянка Андрееску і Симона Халеп. 30 жовтня Світоліна зіграє проти Халеп. У разі перемоги, вона гарантує собі місце в півфіналі турніру.

Нагадаємо, що Людмила Кіченок, українська тенісистка, стала переможницею малого Підсумкового турніру WTA. Турнір вона виграла разом зі словенкою Андреа Клепач.

Джерело: Ракурс


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