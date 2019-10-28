Свитолина с победы начала Итоговый турнир WTA. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n128677-svitolina-s-pobedy-nachala-itogovyy-turnir-wta.html

Ракурс

Элина Свитолина, первая ракетка Украины, добыла победу в первом туре группового этапа Итогового турнира WTA. В стартовой игре соревнований украинка в двух сетах была сильнее второй ракетки мира Каролины Плишковой из Чехии.

Loading...

Встреча завершилась победой Свитолиной со счетом 7:6, 6:4. Таким образом, украинка добыла четвертую подряд победу над Плишковой кряду. До этого пять побед были на стороне чешки.

Сама встреча для Свитолиной не была простой, так как же свою первую подачу украинка проиграла сопернице. В затяжном тай-брейке в конце первой партии украинка победила со счетом 14:12, а во второй партии уверенно добила оппонентку.

Кроме Свитолиной и Плишковой в группе также выступают Бьянка Андрееску и Симона Халеп. 30 октября Свитолина сыграет против Халеп. В случае победы, она гарантирует себе место в полуфинале турнира.

Напомним, что Людмила Киченок, украинская теннисистка, стала победительницей малого Итогового турнира WTA. Турнир она выиграла вместе со словенкой Андреа Клепач.