Зеленский и НАБУ: президент "развязал руки" бюро и ждет обвинительных приговоров, фото — Офис президента

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Во время встречи с главой НАБУ и коллективом он заверил, что «развязал руки» бюро и полностью поддерживает антикоррупционные органы.

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Это был первый визит главы государства в НАБУ.

На вас очень много давили. Мы на вас не будем влиять, но если кто-то давит, вы нам говорите — будем давить на них. Если будут возникать проблемы — обращайтесь. При нас у вас развязаны руки, — заявил Зеленский, сообщает его пресс-служба.

Он также считает, что общество заждалось обвинительных приговоров для тех, кто нарушил закон.

Хотим, чтобы все топ-коррупционеры действительно отвечали перед законом, получили заслуженные приговоры. Потому что общество не простит отсутствия наказания, — сказал глава государства.

В НАБУ с президентом пришел и руководитель его офиса Андрей Богдан. Он заявил, что антикоррупционные органы должны оправдать запрос общества на справедливость в короткий срок, а надежда на новые органы у людей «будет недолгой».

Мы в наших дальнейших действиях зависим от вас, а вы — где-то от нашей поддержки, — заявил Богдан.

О результатах совещания с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким пресс-служба Зеленского не сообщает.

Напомним, что в октябре НАБУ занималось следствием по делу экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных данных. 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал его на два месяца с правом внесения залога на сумму 10 млн грн. Родственники Гладковского внесли за него требуемую сумму залога. Вскоре его отпустили. Сегодня в ВАКС заявили, что приостановили рассмотрение дела.