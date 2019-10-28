ВАКС приостановил рассмотрение производства в отношении Гладковского. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n128674-vaks-priostanovil-rassmotrenie-proizvodstva-v-otnoshenii-gladkovskogo.html

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Производство против Олега Гладковского, бывшего заместителя главы СНБО, подозреваемого в хищении государственных средств, будут рассматривать в Высшем антикоррупционном суде после перерыва.

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Как заявил адвокат подозреваемого Руслан Волынец, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда объявила перерыв в рассмотрении апелляционных жалоб от адвокатов и прокуроров. По его словам, решение было принято после того, как суд детально изучил решение суда об избрании меры пресечения для Гладковского, передает «Прямой».

Он отметил, что в решении об избрании меры пресечения были установлены определенные факты, которые не соответствуют обстоятельствам объективной действительности.

Суд постановил, что Гладковский действительно имел возможность улететь по приобретенным ранее билетам, но не воспользовался этой возможностью. А просто перебронировал билеты на более позднее время. Именно это суд оценил, как основание для того, чтобы следователи усомнились в действительной цели поездки на автовыставку. И соответственно это и было основанием для задержания… — сказал защитник.

Адвокат также добавил, что у Гладковского не было реальной возможности улететь в указанное время.

Также сегодня суд признал безосновательными обвинения Национального антикоррупционного бюро против Гладковского о его неявке на допрос в июле. Адвокаты смогли доказать, что их клиент предупредил НАБУ в установленном законом порядке и уточнил причины невозможности прибытия на допрос. По словам Волынца, решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд 19 октября арестовал Гладковского на два месяца с возможностью внесения залога в 10 млн 623 тыс. 130 грн. 21 октября за него внесли залог и он вышел на свободу.