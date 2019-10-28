ВАКС призупинив розгляд провадження стосовно Гладковського. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n128674-vaks-pryzupynyv-rozglyad-provadjennya-proty-gladkovskogo.html

Ракурс

Провадження проти Олега Гладковського, колишнього заступника голови РНБО, підозрюваного у розкраданні державних коштів, розглядатимуть у Вищому антикорупційному суді після перерви.

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Як заявив адвокат підозрюваного Руслан Волинець, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду оголосила перерву у розгляді апеляційних скарг від адвокатів і прокурорів. За його словами, рішення було прийнято після того, як суд детально вивчив рішення суду про обрання запобіжного заходу для Гладковського, передає «Прямий».

Він зазначив, що в рішенні про обрання запобіжного заходу були встановлені певні факти, які не відповідають обставинам об'єктивної дійсності.

Суд постановив, що Гладковський дійсно мав можливість полетіти за придбаними раніше квитками, але не скористався цією можливістю. А просто перебронював квитки на більш пізній час. Саме це суд оцінив, як підставу для того, щоб слідчі засумнівалися в дійсній меті поїздки на автовиставку. І відповідно це і було підставою для затримання… — сказав захисник.

Адвокат також додав, що у Гладковського не було реальної можливості полетіти в зазначений час.

Також сьогодні суд визнав безпідставними звинувачення Національного антикорупційного бюро проти Гладковського про його неявку на допит в липні. Адвокати змогли довести, що їх клієнт попередив НАБУ в установленому законом порядку і уточнив причини неможливості прибуття на допит. За словами Волинця, рішення суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд 19 жовтня заарештував Гладковського на два місяці з можливістю внесення застави в 10 млн 623 тис. 21 жовтня за нього внесли заставу і він вийшов на свободу.