Зеленський і НАБУ: президент розв'язав руки бюро і чекає обвинувачувальних вироків, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n128675-zelenskyy-rozvyazav-ruky-nabu-i-chekaie-obvynuvachuvalnyh-vyrokiv.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський сьогодні завітав до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Під час зустрічі із головою НАБУ і колективом він запевнив, що «розв'язав руки» бюро і повністю підтримує антикорупційні органи.

Loading...

Це був перший візит глави держави до НАБУ.

На вас дуже багато тиснули. Ми на вас не впливатимемо, але якщо хтось тисне, ви нам кажіть — тиснутимемо на них. Якщо виникатимуть проблеми — звертайтеся. При нас у вас розв’язані руки, — заявив Зеленський, повідомляє його прес-служба.

Він також вважає, що суспільство зачекалося обвинувальних вироків для тих, хто порушив закон.

Хочемо, щоб усі топ-корупціонери справді відповідали перед законом, отримали заслужені вироки. Тому що суспільство не пробачить відсутності покарання, — сказав глава держави.

До НАБУ із президентом прийшов і керівник його офісу Андрій Богдан. Він заявив, що антикорупційні органи повинні виправдати запит суспільства на справедливість у короткий термін, а надія на нові органи в людей «буде недовгою».

Ми в наших подальших діях залежимо від вас, а ви — десь від нашої підтримки, — заявив Богдан.

Про результати наради з директором НАБУ Артемом Ситником і керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким прес-служба Зеленського не повідомляє.

Нагадаємо, що у жовтні НАБУ займалося слідством у справі екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та декларуванні недостовірних даних. 19 жовтня Вищий антикорупційний суд заарештував його на два місяці з правом внесення застави на суму 10 млн грн. Родичі Гладковського внесли за нього необхідну суму застави. Невдовзі його відпустили. Сьогодні ВАКС призупинив розгляд справи Гладковського.