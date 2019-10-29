У США автобус із пасажирами провалився під землю посеред вулиці, фото: Associated Press

https://racurs.ua/ua/n128733-v-ssha-avtobus-z-pasajyramy-provalyvsya-pid-zemlu-posered-vulyci-foto-video.html

Ракурс

У США автобус провалився під землю посеред проїжджої частини вулиці.

Loading...

Транспортний засіб впав у яму в Піттсбурзі, що в штаті Пенсільванія. Про це повідомляє Associated Press.

Асфальт провалився, коли автобус зупинився на світлофорі перед перехрестям. За ним їхав легковий автомобіль, який теж повис над ямою.

За попередніми даними, надзвичайна подія могла статися через прорив водогону, який спровокував підмивання ґрунту.

Пасажири внаслідок інциденту не постраждали. Лише 56-річна жінка поскаржилася медикам на біль у шиї, тож її доставили до медзакладу, але згодом відпустили додому.

Витягнути транспортний засіб у центр міста прибули два спеціальні крани. Згодом у департаменті громадської безпеки міста розповіли, що автобус «повис» на лініях електропередач, пошкодження яких могло порушити комунікації у цілому районі.

Нагадаємо, в Саудівській Аравії у ДТП з автобусом загинули десятки осіб. У транспортний засіб врізалася вантажівка.