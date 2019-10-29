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Розведення військ: добровольці відмовилися залишати Золоте. Фото: Укринформ

Розведення військ: добровольці відмовилися залишати Золоте

29 жов 2019, 17:26
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Розведення військ у Золотому Луганської області не вплинуло на рішення добровольців залишитися на займаних позиціях. Вони продовжують виступати проти даного процесу і заявили про плани охороняти місцеве населення.

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У заяві Telegram-каналу «Останній блокпост. Ні капітуляції» добровольці кажуть, що бойовики продовжують обстрілювати Золоте з великокаліберних кулеметів і гранатометів.

Це фіксували добровольці, бо обстрілювали наші позиції, і навіть штаб ООС зафіксував п’ять обстрілів вночі. Сім днів, і навіть одного дня тиші немає. Відводити наші війська зараз — це злочин, — йдеться у відеозверненні.

Також добровольці відзначають, що кожен день в населений пункт заходять диверсійні групи сепаратистів. При цьому вони зазначили, що вся зброя, яка є у них в даний момент, легальна і зберігається відповідно до закону.

Відповідно до Конституції, ми маємо право знаходитися в будь-якій точці України, не порушуючи закон. Також, ми маємо право захищати територіальну цілісність України, — додали бійці.

Нагадаємо, що розведення сил на Донбасі в населених пунктах Золоте і Петровське може відбутися протягом 7−10 днів, про що заявив глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко.

Джерело: Ракурс


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