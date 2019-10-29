Новости Украины

Пристайко заявил о начале разведения сил в Золотом. Фото: РБК

https://racurs.ua/n128710-pristayko-nazval-sroki-provedeniya-razvedeniya-sil-v-zolotom-i-petrovskom.html

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Разведение сил на Донбассе в населенных пунктах Золотое и Петровское может состояться в течение 7−10 дней, о чем заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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Изначально разведение будет проходить в Золотом, после чего процесс начнется в Петровском, сказал сегодня Пристайко во время инвестиционного форума в Мариуполе.

Если мы в Золотом разведем сегодня, завтра, послезавтра, то мы сможем перейти к Петровскому, когда наступит седьмой день. Я надеюсь 7−10 дней, — сказал он.

При этом глава МИД подчеркнул, что разведение сил будет способствовать скорейшей встречи в нормандском формате. Пристайко напомнил, что для этого боевики должны прекратить обстрелы в местах разведения.

Напомним, интернет возмутили реакция и тон разговора Зеленского с добровольцами на их позиции вблизи города Золотого Луганской области.