Кнопкодавство: Рада в первом чтении ввела штрафы за неличное голосование, фото — ZiK

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Ракурс

Верховная Рада 29 октября в первом чтении ввела штрафы за кнопкодавство. Депутаты поддержали законопроект, который внес в сентябре в парламент первый заместитель спикера Руслан Стефанчук.

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За законопроект № 2148 проголосовали 287 нардепов.

Законопроект, который борется с кнопкодавством, называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины».

Проект этого закона предлагает установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины голосования на заседании Рады вместо другого народного депутата Украины.

Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

В соответствии со ст. 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи Государственного бюро расследований.

Проект дополняет Уголовный кодекс Украины статьей 3642 «Осуществление народным депутатом Украины голосования вместо другого народного депутата Украины». Закон «О статусе народного депутата Украины» предлагается дополнить новой статьей 39 «Ответственность народного депутата Украины за невыполнение своих обязанностей».

Изменения касаются и закона «О Регламенте Верховной Рады Украины», в котором устанавливается порядок привлечения народного депутата к ответственности.

Напомним, что в сентябре на неличном голосовании попались несколько нардепов из провластной «Слуги народа». Президент Владимир Зеленский назвал кнопкодавство своих соратников «их большой ошибкой» и призвал принять закон об императивном мандате.