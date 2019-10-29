Сергей Семочко. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/n128707-gbr-rassleduet-vozmojnuu-gosizmenu-eks-zamestitelya-glavy-slujby-vneshney-razvedki-semochko.html

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Государственное бюро расследований расследует дело экс-первого заместителя главы Службы внешней разведки и бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Киеве и области Сергея Семочко.

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Осенью прошлого года контрразведка СБУ обнаружила у жены Семочко российское гражданство. Следователи спецслужбы 16 октября 2018 года открыли уголовное производство по факту возможной государственной измены Семочки. Впоследствии Генеральная прокуратура забрала это дело в СБУ и передала ее в ГБР. Об этом 29 октября сообщают «Українські новини» со ссылкой на ответ СБУ на запрос.

Согласно постановлению заместителя Генерального прокуратура для проведения дальнейшего досудебного расследования материалы указанного Вами уголовного производства направлены в Государственное бюро расследований, — говорится в ответе.

Отмечается, что Госбюро объединило материалы уголовного производства о государственной измене с материалами дела о возможной причастности Семочко, который возглавлял ГУ контрразведывательной защиты экономики СБУ, к приостановлению процедуры государственных закупок перитонеального диализа для тяжелобольных пациентов.

Напомним, заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Сергей Семочко был уволен с должности 12 апреля. В октябре 2018 года было обнародовано журналистское расследование относительно незаконного обогащения тогдашнего заместителя СБУ Семочко.