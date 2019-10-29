Сергій Семочко. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n128707-dbr-rozsliduie-mojlyvu-derjzradu-eks-zastupnyka-glavy-slujby-zovnishnoyi-rozvidky-semochka.html

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Державне бюро розслідувань розслідує справу екс-першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки та колишнього начальника управління Служби безпеки України в Києві та області Сергія Семочка.

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Восени минулого року контррозвідка СБУ виявила у дружини Семочка російське громадянство. Слідчі спецслужби 16 жовтня 2018 року відкрили кримінальне провадження за фактом можливої державної зради Семочка. Згодом Генеральна прокуратура забрала цю справу у СБУ та передала її в ДБР. Про це 29 жовтня повідомляють «Українські новини» із посиланням на відповідь СБУ на запит.

Згідно з постановою заступника Генерального прокуратура для здійснення подальшого досудового розслідування матеріали вказаного Вами кримінального провадження спрямовані до Державного бюро розслідувань, — йдеться в відповіді.

Зазначається, що Держбюро об'єднало матеріали кримінального провадження про державну зраду з матеріалами справи про можливу причетність Семочка, який очолював ГУ контррозвідувального захисту економіки СБУ, до призупинення процедури державних закупівель перитонеального діалізу для тяжкохворих пацієнтів.

Нагадаємо, заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Сергій Семочко був звільнений з посади 12 квітня. У жовтні 2018 року було оприлюднено журналістське розслідування стосовно незаконного збагачення тодішнього заступника СБУ Семочка.