Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Сергій Семочко. Фото: Еспресо

ДБР розслідує можливу держзраду екс-заступника глави Служби зовнішньої розвідки Семочка (ДОКУМЕНТ)

29 жов 2019, 11:49
999

Державне бюро розслідувань розслідує справу екс-першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки та колишнього начальника управління Служби безпеки України в Києві та області Сергія Семочка.

Loading...

Восени минулого року контррозвідка СБУ виявила у дружини Семочка російське громадянство. Слідчі спецслужби 16 жовтня 2018 року відкрили кримінальне провадження за фактом можливої державної зради Семочка. Згодом Генеральна прокуратура забрала цю справу у СБУ та передала її в ДБР. Про це 29 жовтня повідомляють «Українські новини» із посиланням на відповідь СБУ на запит.

Згідно з постановою заступника Генерального прокуратура для здійснення подальшого досудового розслідування матеріали вказаного Вами кримінального провадження спрямовані до Державного бюро розслідувань, — йдеться в відповіді.

Зазначається, що Держбюро об'єднало матеріали кримінального провадження про державну зраду з матеріалами справи про можливу причетність Семочка, який очолював ГУ контррозвідувального захисту економіки СБУ, до призупинення процедури державних закупівель перитонеального діалізу для тяжкохворих пацієнтів.

Документ: Українські новини

Нагадаємо, заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Сергій Семочко був звільнений з посади 12 квітня. У жовтні 2018 року було оприлюднено журналістське розслідування стосовно незаконного збагачення тодішнього заступника СБУ Семочка.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини